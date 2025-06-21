شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط فوز المرشح أو القائمة الوحيدة وفقا لقانون مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون مجلس الشيوخ الضوابط المنظمة في حال وجود مرشح أو قائمة واحدة، حيث نصت المادة 25 على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، وأجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل علي 5 من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح علي هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

ونص على: إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة 5 علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.