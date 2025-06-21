اعتقال 22 شخصا في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ اندلاع الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت شرطة محافظة قم الإيرانية، اليوم السبت 21 يونيو 2025، اعتقال 22 شخصا بتهمة "التجسس لحساب إسرائيل" خلال ثمانية أيام من الحرب الإسرائيلية على إيران، على ما أفادت وكالة فارس للأنباء.

وأوضحت الوكالة نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة في وسط إيران أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 13 حزيران/يونيو تم "التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام".

وفي قضية مماثلة، قبل أسبوع ونصف، كانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عن اعتقال فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 13 عامًا ونصف، من سكان تل أبيب، بزعم تنفيذه مهامًا لصالح جهات إيرانية، وذلك وفق ما ورد في بيان مشترك.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات التي فتحتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد مشتبهين بالتجسس لصالح إيران، مقابل مبالغ مالية، في ظل الحرب المتواصلة على غزة .

ووصلت بعض هذه الملفات إلى مراحل التقاضي، حيث صدرت إدانات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين، وفق ما أعلنته السلطات الأمنية.

المصدر : وكالات