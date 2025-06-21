الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة منذ 16 أسبوعا

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن "إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى قطاع ​غزة​ منذ 16 أسبوعا".

ولفت دوجاريك إلى أن "مسؤولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجوة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير في رفح يوم الأربعاء".

وأضاف أنه "تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود يوم الخميس إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي".

وأشار دوجاريك إلى أنه "تم إرسال الوقود أيضا إلى شمال قطاع غزة يوم الجمعة إلا أن عدم استقرار الوقود ونقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل والقدرة على العمل".

وذكر أن "مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضا إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديدا لاثنين من الأحياء توجد بهما مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ فلسطينية من تلك المنطقة".