يسرائيل هيوم: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات

اعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم"٬ عن "إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات".
وكانت قد اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن "صفارات الإنذار تدوي مرة أخرى في مناطق عدة بوادي عربة بعد رصد تسلل مسيرة".
كما اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان "سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة".
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