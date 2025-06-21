الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرتَين أُطلقتا من إيران باتجاه منطقة وادي عربة

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنّ "في أعقاب التّنبيهات الّتي تمّ تفعيلها بشأن تسلّل طائرات معادية عند السّاعة 10:16 في تسوكيم، وعند السّاعة 10:29 في جروفيت وبلوتان، اعترضت القوات الجوّيّة طائرتَين مسيّرتَين تمّ إطلاقهما من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيليّة".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفارات الإنذار دوت في منطقة وادي عربة، بعد رصد مسيّرة".