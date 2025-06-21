اكدت وكالة مهر الإيرانية "مقتل العالم النووي إيثار طبطبائي وزوجته في منزلهما في هجمات إسرائيلية الأسبوع الماضي". ومنذ فجر 13 حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.

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