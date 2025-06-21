شكرا لقرائتكم خبر عن علشان صوتك ميبقاش باطل.. اعرف ضوابط اختيار المرشحين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يلزم قانون مجلس الشيوخ الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة، حيث تنص المادة ٢٣ منه، على انه للناخب أن يبدى رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.

ويجري التصويت علي القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت علي النظام الفردى.

ووفقا للقانون يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2.مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

3.معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4.مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس0الجمهورية أو مجلس النواب.

5.ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.