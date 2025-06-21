الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات مركّبة استهدفت مطار بن غوريون ومراكز عسكرية إسرائيلية

أعلنت العلاقات العامة في ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيانها الإعلامي رقم 15، أنّه "تمّ تنفيذ الموجة الثّامنة عشرة من عمليّة "الوعد الصّادق 3" ضدّ أهداف عسكريّة ومراكز دعم عمليّاتي لجيش الكيان الصّهيوني في وسط فلسطين المحتلّة، بما في ذلك ​مطار بن غوريون​، من خلال هجوم مكثّف باستخدام طائرات "شاهد 136" الانتحاريّة والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التّوجيه تعمل بالوقودَين الصّلب والسّائل؛ حيث تمّ تدمير الأهداف المحدَّدة مسبقًا بنجاح"، مؤكّدةً أنّ "العمليّات المركّبة من صواريخ وطائرات مسيّرة ستستمر بشكل متواصل وهادف".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".

وبعدها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "منظومات الدّفاع الجوّي اعترضت 5 صواريخ إيرانيّة"، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بـ"سقوط صاروخ إيراني وشظايا صواريخ اعتراضيّة في موقع وسط إسرائيل، والإسعاف توجّه إلى المنطقة".