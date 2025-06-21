الطيران الاسرائيلي يستهدف دراجة قرب حاجز للجيش عند مدخل برعشيت

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي استهدف دراجة قرب حاجز للجيش عند مدخل ​برعشيت​، وقد تحركت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.

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