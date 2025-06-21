كميل شمعون: نرحب بمبادرة غراندي المتأخرة حول عودة النازحين السوريين والعبرة في التنفيذ لا في المواقف والنوايا

اوضح رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب ​كميل شمعون​ في حديث إلى "الأنباء" الكويتية تعليقا على زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ​فيليبو غراندي​ لبنان للمرة الثالثة على التوالي، باننا "نرحب بمبادرة غراندي وان اتت متأخرة لإنهاء النزوح السوري الذي كلف لبنان ما يفوق قدراته المالية وطاقاته الاجتماعية. والعبرة في التنفيذ لا في المواقف والنوايا. والمطلوب بالتالي من الحكومتين اللبنانية والسورية متابعة هذا الخطوة الإيجابية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتوازي مع البدء بتنفيذ خطتيهما لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، اضافة إلى ضبط الحدود من الجهتين".

واعتبر شمعون بانه "آن الأوان لطي هذا الملف بشكل كامل ونهائي، خصوصا بعد ان رفعت العقوبات الأميركية عن سوريا وبدأت الاستثمارات العربية والغربية بالتدفق اليها، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة الشروط الدولية وأبرزها سحب السلاح غير الشرعي لتحرير المساعدات الدولية، وبالتالي الانطلاق في عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني".

وتابع "نأمل من السيد غراندي انطلاقا من معرفته بمخاطر استمرار النزوح السوري في لبنان ومن موقعه على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترجمة مبادرته بإجراءات عملية سريعة، لاسيما وان التطورات الإقليمية الراهنة وتدحرج المواجهة العسكرية بين ايران وإسرائيل لا تبعث على الاطمئنان، وأقل ما يقال فيها انها خطيرة ومعقدة قد تقود المنطقة حال استفحالها إلى ما لا تحمد عقباه".