السعودية: منع المساعدات عن غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد المحسن بن خثيلة، أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة ضغط أو كوسيلة في الصراع، يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لضمان تدفق المساعدات دون عوائق.

وأضاف السفير في كلمته أمام مجلس الأمن، أن المملكة تدين بشدة الممارسات التي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، داعيًا إلى احترام مبادئ القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة بشكل عاجل وآمن.

وأشار إلى أن استمرار الحصار والتجويع المتعمّد يُشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة، مطالبًا بفتح المعابر وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط