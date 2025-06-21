«الطاقة الذرية» تحذر من استهداف المنشآت النووية

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (الاتحاد)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، أمس، إنه ينبغي ألا تؤثر الحرب بين إسرائيل وإيران على المرافق والمواد النووية، مشدداً على ضرورة ألا تحدث أبداً أي هجمات على المنشآت النووية.

واعتبر، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أن «بيان إسرائيل الخاطئ عن موقع بوشهر للطاقة النووية يؤكد الحاجة إلى معلومات واضحة ودقيقة».

وبوشهر هي المحطة الوحيدة العاملة في إيران لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، وتستخدم وقوداً روسياً تستعيده موسكو بعد استهلاكه للحد من مخاطر الانتشار النووي.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، إنه قصف منشأة بوشهر التي بنتها روسيا، لكنه أعلن لاحقاً أن هذا التصريح صدر عن طريق الخطأ.