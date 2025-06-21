مصر: ضرورة استغلال المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر، أمس، ضرورة بذل الجهود كافة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستغلال المسار الدبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، في بيان، أن ذلك جاء في اتصالين هاتفيين بين وزيرها بدر عبدالعاطي ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وشدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة العمل لمنع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها، مجدداً التأكيد على أهمية استنفاد جميع المسارات الدبلوماسية والسياسية للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق، استعرض عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني ديفيد لامي، أمس، موقف مصر المطالب بوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لتجنب تأجيج الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، قائلة إن عبد العاطي نوه إلى الأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية في هذا الإطار، وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، وتجنب توسيع رقعة الصراع.