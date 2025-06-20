الاتحاد الأوروبي: مؤشرات على انتهاك إسرائيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد المتعلق بحقوق الإنسان

أفادت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بوجود مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة ب​حقوق الإنسان​ بموجب بنود اتفاق ينظم علاقاتها مع الاتحاد، وذلك بحسب "رويترز".

واستنادا إلى تقييمات أجرتها مؤسسات دولية مستقلة، قالت الدائرة "توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستُخل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وجاء في الوثيقة أن "القيود الإسرائيلية المستمرة على توفير الغذاء والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية تؤثر على جميع سكان غزة المتواجدين في المنطقة المتضررة".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في أيار إن الاتحاد سينظر فيما إذا كانت إسرائيل تمتثل لشروط اتفاقها مع الاتحاد، وذلك بعد أن أيد أكثر من نصف أعضاء الاتحاد إجراء مراجعة.

وبموجب الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن علاقتهما "ستقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

يأتي هذا التقرير بعد تنامي القلق في العواصم الأوروبية على مدى شهور من العمليات الإسرائيلية في غزة والوضع الإنساني في القطاع.