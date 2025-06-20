افرام: ما لم يكن متوقعًا هو عودة سوريا بهذه السرعة وهذا النجاح

اشار النائب نعمة افرام٬ الى ان "الكيان الإسرائيلي لا يفكر دائمًا سياسيًا وخوفي من أن يكون الجرح الذي بدأ في إيران طويلًا".

ولفت في حديث لقناة LBCI الى ان "ما لم يكن متوقعًا هو عودة سوريا بهذه السرعة وهذا النجاح".