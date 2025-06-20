اشار النائب نعمة افرام٬ الى ان "الكيان الإسرائيلي لا يفكر دائمًا سياسيًا وخوفي من أن يكون الجرح الذي بدأ في إيران طويلًا".
ولفت في حديث لقناة LBCI الى ان "ما لم يكن متوقعًا هو عودة سوريا بهذه السرعة وهذا النجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام: ما لم يكن متوقعًا هو عودة سوريا بهذه السرعة وهذا النجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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