توافق بين المستقبل والاشتراكي على دعم ترشيح رئيس بلدية برجا ماجد ترو لرئاسة اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي

جرى اليوم التوافق بين ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ على توحيد جهود التوافق في عملية انتخاب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ودعم ترشيح رئيس بلدية برجا ماجد ترو لهذا الموقع. وشكر الطرفان مبادرة عضو مجلس بلدية شحيم محمد سعيد عويدات بالعزوف عن الترشح لرئاسة الاتحاد، حرصاً على وحدة المنطقة وتماسك نسيجها الاجتماعي والسياسي.

وتم الإعلان عن التوافق في لقاء قيادي عُقد في دارة الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في بيروت، في حضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ترو، عويدات، وكيل داخلية الإقليم ميلار السيد ومنسق عام جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" وليد سرحال. وكان سبق اللقاء في دارة أحمد الحريري، لقاء تنسيقي عُقد في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، في حضور ناصر، ترو، السيد وسرحال.

وتخلل اللقاءين تاكيد على دعم العمل البلدي والتعاون في كل ما من شأنه إنماء المنطقة.