الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني٬ الى ان "كتلا هوائية حارة نسبيا تسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس صيفي مع درجات حرارة فوق معدلاتها اجمالاً خاصة في المناطق الداخلية والجبال المتوسطة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديال يُذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بشكل بسيط بينما تكون أعلى من المعدلاتت شكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل، كما تبق نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما تؤدي إلى تشكّل الضباب على التلال وبالتالي سوء في الرؤية، كما تنشط الرياح أحيانًا".

وذكرت ان "طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا ونسبة رطوبة مرتفعة مع ضباب كثيف على التلال حيث تسوء الرؤية، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل".

واضافت ان "طقس الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر خاصة جنوب البلاد، كما تنشط الرياح أحيانًا".