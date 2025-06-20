شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى تشارك فى قافلة “إيد واحدة” بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

في استمرار لدورها الرائد في العمل الأهلي، شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في قافلة “إيد واحدة” يوم الجمعة 20 يونيو 2025 بمنطقة العوايد – محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وعدد من قيادات التحالف.

وقدمت المؤسسة خلال القافلة مئات من كراتين المواد الغذائية، وأدوية، وهدايا للأطفال، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، في إطار حرصها المستمر على الوصول المباشر للمستحقين وتلبية احتياجاتهم الفعلية.

وتُعد مؤسسة أبو العينين واحدة من مؤسسي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وأول المؤسسات التي انضمت اليه تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام المجتمع المدني (2022)، لتوحيد جهود العمل الأهلي تحت مظلة وطنية فاعلة.

ومنذ انطلاق التحالف قبل ثلاث سنوات، شاركت المؤسسة بفعالية في كافة قوافل “ستر وعافية” وقوافل ”غزة”لإغاثة اخواتنا في فلسطين ورابطت علي الحدود حتي وصلت مواد الإغاثة الي أهالينا .. إلى جانب مساهمتها المنتظمة في كل أنشطة التحالف بمختلف المحافظات، إيمانًا منها برسالة العمل الأهلي التنموي، وبأهمية الشراكة المجتمعية في بناء دولة قادرة على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن.

وأكدت المؤسسة حرصها على مواصلة أداء دورها في تعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق أثر مستدام ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين في كل ربوع الوطن.

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني

مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني