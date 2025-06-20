شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: الإخوان تبث شائعات ممنهجة لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس حملة ممنهجة من الأكإذيب والشائعات التى تهدف إلى إفقاد المواطن المصرى ثقته فى مؤسسات الدولة، وتشكيكه فى مسار التنمية والمشروعات القومية الكبرى، موضحا أن الجماعة تستغل الأزمات العالمية، كارتفاع الأسعار والتضخم، لتضليل الرأى العام وربط هذه الظواهر بسياسات الحكومة المصرية، رغم أن هذه التحديات تواجه كل دول العالم.

وأشار"حسنين"، إلى أن الإخوان لجأت مؤخرًا إلى اختلاق قصص كإذبة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتضخيم أى واقعة فردية لتصويرها وكأنها منهج عام، متجاهلة الإصلاحات الجذرية التى شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الجماعة تستخدم فى ذلك مواقع إلكترونية وصفحات على السوشيال ميديا يديرها عناصر هاربة فى الخارج، بدعم وتمويل من قوى لا تريد لمصر الاستقرار.

وأضاف أن الرد على هذه الأكإذيب لا يكون فقط بالنفي، بل بتقديم الحقائق بالأرقام، واستمرار الإنجاز على الأرض، مؤكدًا أن وعى الشعب المصرى يشكل حائط صد أمام هذه المحأولات، داعيا إلى إطلاق حملات توعوية فى وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، لتوضيح أساليب الجماعة وأهدافها التخريبية.