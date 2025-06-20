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حزب الله: نقف مع إيران ونتصرف بما نراه مناسبا

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حزب الله: نقف مع إيران ونتصرف بما نراه مناسبا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، 19 يونيو 2025، إنه يقف مع إيران قيادة وشعبًا، ويتصرّف بما يراه مناسبًا ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وأضاف الأمين العام للحزب نعيم قاسم، "لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل ‏أمريكا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية إسرائيل والمستكبرين".

وتابع: "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا ‏الظلم العالمي، لأننا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحرية قرارنا وخياراتنا".

وأردف: "لسنا على الحياد، ولذا نعبر ‏عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرف بما نراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان ‏الإسرائيلي الأمريكي الغاشم".  

المصدر : التلفزيون العربي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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