البيت الأبيض: ترامب سيتّخذ قرارا بشأن إيران خلال أسبوعين!

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سيتخذ قرارًا في شأن ضرب إيران خلال أسبوعين، مع استمرار الحرب بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، حليف واشنطن الأبرز.

وقال ترامب في بيان تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "بالنظر إلى وجود فرصة حيوية لإجراء مفاوضات قد تحصل وقد لا تحصل مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري في شأن المضي قدمًا أو لا خلال الأسبوعين المقبلين".

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على إيران، "كادت أن تُلغى"، مشيرا إلى أن تل أبيب لم تنتظر "ضوءا أخضر" أميركيًّا لبدء الحرب، عادّا أن إسرائيل "تغيّر وجه العالم، لا الشرق الأوسط فحسب".

وذكر نتنياهو في تصريحات أدلى بها نتنياهو لهيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، ونُشرت مساء الخميس، الذي لم يستبعد خلال زيارته لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي: "لقد أصدرتُ تعليماتي بأنه لن تكون هناك حصانة لأحد في إيران؛ علاوة على ذلك، ليس من المناسب أو الضروري إضافة أي شيء"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نجعل الأفعال أبلغ من الأقوال".

وفي ما يتعلق بمسألة الإطاحة بالسلّطة في إيران، قال نتنياهو، إنّ "الهدف الرئيسي هو إزالة التهديد النووي، وثانيًا، إزالة تهديد الصواريخ الباليستية، مع أنه من الواضح أن النظام سيتزعزع"، على حدّ قوله.

وذكر نتنياهو أن الإطاحة بالنظام الإيراني، "ليست هدفًا، ولكنها قد تكون نتيجة"؛ وأشار إلى أنها "مسألة تخصّ الشعب الإيراني"، الذي وجّه له رسائل أكثر من مرّة خلال أيام الحرب، في محاولة لاستمالته، ولتبرير العدان الإسرائيليّ.

المصدر : عرب 48