الرئيس الإندونيسي يردّ على اتهام بتجاهل قمة مجموعة السبع

ابوظبي - سيف اليزيد - نفى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الجمعة، تجاهله قمة مجموعة السبع الأخيرة في كندا إذ لم يحضرها وزار تزامنا روسيا لمدة ثلاثة أيام، حيث التقى رئيسها فلاديمير بوتين.

وقال برابوو، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ 2025 المعروف بـ"دافوس الروسي" "سُئلتُ عن سبب عدم حضوري قمة مجموعة السبع، بينما حضرتُ منتدى سان بطرسبرغ 2025".

وأوضح، خلال هذا التجمع الاقتصادي الكبير حيث جلس بجانب بوتين "ليس لأنني لا أحترم مجموعة السبع، بل لأنني التزمتُ بحضور هذا المنتدى قبل أن أُدعى" إلى قمة مجموعة السبع.

وأضاف الرئيس الإندونيسي "إنه السبب الوحيد"، مؤكدا أن بلاده تريد "أن تكون صديقة للجميع".

وعقد برابوو وبوتين محادثات ثنائية أمس الخميس.