وكالة فارس الإيرانية تتحدث عن “زلزال بقوة 5.5” يضرب “سمنان” شرقي طهران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم، بأن زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة سمنان الواقعة شرقي العاصمة طهران.

وفى سياق منفصل ، كشف مسؤول بالرئاسة الإيرانية فى تصريحات لـ CNN إنه لا وقف لتخصيب اليورانيوم لكن التنازلات ممكنة.

وكان قد ندّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، بالهجمات الإسرائيلية على بلاده، معتبرا أنها “خيانة” للجهود الدبلوماسية، التي كانت تبذل مع الولايات المتحدة.

وأكد أن طهران وواشنطن كانتا ستتوصلان إلى “اتفاق واعد” في شأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قبل اجتماع بالغ الأهمية مع وزراء خارجية أوروبيين، “هوجمنا وسط عملية دبلوماسية/ إذ كان مقررا أن نلتقي الأميركيين في 15 يونيو لصوغ اتفاق واعد جدا”.

وجدد التأكيد على أن بلاده ماضية في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي، بينما دخل الصراع بين البلدين يومه الثامن. وقال إن إيران ملتزمة بالدفاع عن سيادة أراضيها بكل قوة.

كما شدد على أنه “لا يمكن تبرير العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية”. وأكد أن إسرائيل انتهكت كل المواثيق الدولية، مضيفاً أن مئات الإيرانيين قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام عبرية عن وفاة إسرائيلية إثر إصابتها بسكتة قلبية داخل ملجأ من الخوف بسبب صفارات الإنذار.

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