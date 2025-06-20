مسؤول رفيع بالرئاسة الإيرانية لـ CNN: لا نوقف تخصيب اليورانيوم.. لكن “التنازلات ممكنة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - صرّح مسؤول بارز بالرئاسة الإيرانية، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، مؤكّدًا أن هذا الحق “غير قابل للمساومة”، لكنّه أشار إلى أن التنازلات على مستويات التخصيب وكمياته قابلة للنقاش في إطار اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن وقف التخصيب بشكل كامل مطلب أمريكي “يشكل خطًا أحمر” لمفاوضي طهران، مشددًا على أن محادثات جنيف الأخيرة توضح وجود مساحات لتفاهمات مشتركة دون التراجع عن حق إيران في التخصيب السلمي .

ولفت المسؤول إلى إمكانيّة تخفيض مستوى التخصيب أو نقل جزء من المخزون خارج البلاد مقابل رفع العقوبات، وهو ما قُدم ضمن إطار تفاهم سياسي كما نقلته رويترز وأنباء مؤخرًا عن محادثات في سلطنة عمان .

كيف تبدو خطوط التفاوض؟

ضوء أخضر ضمني للتخصيب: إيران مستمرة في العملية، دون التنازل عن حقها النووي السلمي.

تنازلات محتملة: مثل خفض نسبة التخصيب أو الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي، وتخزين جزء من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد

شروط بلغة وقتية: أي اتفاق جديد يتطلب ضمانات من الولايات المتحدة بعدم خرقه مستقبلاً، في ضوء التجارب السابقة.

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