وزير الخارجية الفرنسي: مؤمنون أن حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار

اشار وزير الخارجية الفرنسي٬ الى اننا "مؤمنونين أن حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار"٬ لافتا الى ان "فرض تغيير النظام الإيراني من الخارج أمر خطير". وقال "الأوروبيون دعوا إيران الى التفاوض بدون انتظار وقف الضربات الإسرائيلية".

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