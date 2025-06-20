افادت وكالة "رويترز" بأن "مسؤولا أميركيا قال إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ترأس اجتماعا للأمن القومي بشأن إيران مع كبار مساعديه في البيت الأبيض اليوم الجمعة"٬ مضيفا أن "المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف على اتصال منتظم بالإيرانيين، بشكل مباشر وغير مباشر، مع اضطلاع قطر بدور الوسيط".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ويتكوف يجري محادثات منتظمة مع الإيرانيين وترامب أنهى اجتماعا للأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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