مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس​ في تصريح لها، إن المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة، وذلك عقب مناقشات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى كالاس حول الملف النووي الايراني.

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