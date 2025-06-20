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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة

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مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس​ في تصريح لها، إن المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة، وذلك عقب مناقشات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى كالاس حول الملف النووي الايراني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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