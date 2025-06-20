الرئاسة التركية: بدء الاجتماع بين الرئيس التركي ورئيس وزراء أرمينيا

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعهما في إسطنبول، في خطوة اعتبرتها يريفان "تاريخية" نحو ​سلام إقليمي​. وجاء في بيان للرئاسة التركية "بدأ الاجتماع"، في اشارة إلى المحادثات التي بدأت قبيل الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) في قصر دولما بهجة العثماني على ضفاف البوسفور.

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