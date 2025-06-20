بوتين: أشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ الى انني "اشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف بوتين في رد على سؤال لصحفيين في هذا الصدد "إنه أمر مقلق. أتحدث دون أي سخرية أو مزاح. بالطبع، هناك احتمالات كبيرة لهذا الصراع، وهي آخذة في التزايد، وهي أمام أعيننا مباشرة، وتؤثر علينا تأثيرا مباشرا".

ولفت الى ان "أسعار النفط لم ترتفع بشكل ملحوظ بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل"٬ مضيفا أنه لا يرى ما يستدعي تدخل تحالف أوبك+ في أسواق النفط.

وقال ان "روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، والبحرين تخططان لإنشاء مركز لتجارة القمح في الخليج العربي".