مندوب العراق لدى مجلس الامن: 50 طائرة حربية إسرائيلية انتهكت المجال الجوي العراقي قبيل اجتماع للأمم المتحدة

مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي إن 50 طائرة حربية إسرائيلية انتهكت المجال الجوي العراقي قبيل اجتماع للأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران اليوم الجمعة. وأبلغ، القائم بأعمال بعثة العراق لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي أن الطائرات جاءت من المناطق الحدودية السورية الأردنية. وقال "انطلقت 20 طائرة، تلتها 30 طائرة متجهة إلى جنوب العراق، وحلقت فوق مدن البصرة والنجف وكربلاء". وأضاف "هذه الخروقات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وتابع قائلا "تُشكل أيضا تهديدا للأماكن والمناطق المقدسة مما قد يثير ردود فعل شعبية قوية، نظرا لأهمية هذه الأماكن المقدسة لشعوبنا".

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