نقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية٬ ان "إذا تورطت الولايات المتحدة في الحرب، فهناك خيارات عديدة مطروحة"٬ مشيرة الى ان "يمكن استئناف ال​دبلوماسية​ بسهولة إذا أمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب بوقف الهجوم".

كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن" عن المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية: يمكن استئناف الدبلوماسية بسهولة إذا أمر ترامب بوقف الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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