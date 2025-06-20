أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح له عقب محادثات جرت في جنيف، إن طهران تؤيد استمرار المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفا أنها مستعدة للقاء مجددا في المستقبل القريب.
واردف وزير الخارجية الإيراني: "أوضحنا للأوروبيين بشكل قاطع أن قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي عقب محادثات جنيف: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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