عراقجي عقب محادثات جنيف: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ في تصريح له عقب محادثات جرت في جنيف، إن طهران تؤيد استمرار المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفا أنها مستعدة للقاء مجددا في المستقبل القريب.

واردف وزير الخارجية الإيراني: "أوضحنا للأوروبيين بشكل قاطع أن قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض".