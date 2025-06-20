سلام استغرب الكلام المنسوب إلى احد الوزراء بأنه رفض ان تُصدر الحكومة موقفا ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة

استغرب رئيس الحكومة ​نواف سلام​ الكلام المنسوب إلى احد الوزراء بأنه رفض ان تُصدر الحكومة موقفا ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة، بينما كان سلام قد شدد اكثر من مرة ان الموقف اللبناني ثابت في رفض زج لبنان او إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة، مذكرا ان مواقفه تعبّر عن ​سياسة​ الحكومة وهو المخول دستوريا النطق باسمها.

وطالب الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

كلام نواف سلام جاء ردا على ما أفادت به معلومات بأن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي طالب نواف سلام بموقف من الحكومة رداً على كلام الشيخ نعيم قاسم الذي أكد مساندة إيران بشتى الوسائل. إلا أن سلام رفض وقال لرجي: "صدر عني أكثر من موقف وكذلك عن الرئيس جوزاف عون، لكن رجّي أجاب بأن موقف الحكومة مجتمعةً غير موقف رئيس الحكومة". فأجابه سلام: "أنا أمثّل الحكومة". وسط اعتراض وزيري "حزب الله" محمد حيدر وركان ناصر الدين على إصدار موقف حكومي جامع ضد قاسم.