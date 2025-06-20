اتصالان هاتفيان بين وزيري خارجية مصر وإيران ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جرى اتصالان هاتفيان أمس، بين وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، كل على حدة.

وتناول الاتصالان الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري القائم بين إسرائيل وإيران، ووقف التصعيد، والتأكيد على استغلال المسار الدبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

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