منظمة اليونيسيف: تحذّر من نفاذ مياه الشرب في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذّرت منظمة اليونيسيف من نفاذ مياه الشرب في غزة بغضون أسابيع، ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى القطاع.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتبق سوى (87) مرفقًا لإنتاج المياه تعمل، من أصل (217) مرفقًا، مشددة على ضرورة الوصول العاجل للوقود لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه لأكثر من مليوني فلسطيني.

وحذّرت من أن انقطاع وصول الوقود لأكثر من (100) يوم، يهدد بموت الأطفال عطشًا وتفاقم الأمراض التي انتشرت بالفعل.

ولفتت اليونيسيف إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة للأطفال الذين يدخلون المستشفيات للعلاج، من سوء التغذية الحاد بنسبة (50%)، بين شهري أبريل ومايو الماضيين.

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