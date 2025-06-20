لاكروا أكّد على أهمية استمرار الدعم السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 كشرط أساسي للسلام

اختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ل​عمليات السلام​، جان بيير لاكروا، زيارته إلى ​لبنان​ اليوم في إطار جولة مقرّرة في المنطقة، ومن أبرز محطات زيارته لقاءاته بكبار المسؤولين اللبنانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان، وقيادة ​اليونيفيل​، وزملائه من حفظة السلام. وكان هذا آخر لقاء رسمي له مع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام القوة المنتهية ولايته، الجنرال أرولدو لاثارو.

وزار لاكروا بعض المناطق اللبنانية القريبة من ​الخط الأزرق​، والتي كانت الأكثر تضرراً من النزاع الأخير، وعاينها بنفسه. كما تفقّد رئيس عمليات ​حفظ السلام​ التابعة للأمم المتحدة، على متن سفينة تابعة لقوة اليونيفيل البحرية، منطقة العمليات البحرية قبالة ساحل الناقورة.

وخلال زياراته، أكد السيد لاكروا مجدداً على الدور المحوري لليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار الدائم في جنوب لبنان، وعلى الدعم الحاسم الذي تقدّمه البعثة للأطراف في تنفيذ قرار مجلس ​الأمن الدولي​ 1701. وأكّد على الطبيعة الدقيقة للهدوء النسبي الحالي على طول الخط الأزرق، مشدداً على أهمية الحفاظ عليه وتعزيزه، لا سيما في ضوء التطورات الإقليمية المثيرة للقلق.

وفي اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، أكّد السيد لاكروا على الدور الحيوي لليونيفيل - جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية - في الحفاظ على تفاهم وقف الأعمال العدائية ودفع تنفيذ القرار 1701 قدماً.

واردف لاكروا: "في جميع زياراتي، أكّدت على أهمية استمرار الدعم السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 كشرط أساسي للسلام والأمن في المنطقة. كما أكدت مجدداً التزام البعثة بدعم المجتمعات المحليّة، ومساعدة الأطراف على تنفيذ القرار 1701، والعمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في مواصلة إعادة انتشارها في جنوب لبنان".

كما أعرب رئيس عمليات حفظ السلام عن تقديره لعمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في ظلّ ظروف متزايدة التعقيد والتحدي، وأكد دعم الأمم المتحدة الثابت للسلام والأمن لجميع المدنيين المتضرّرين من النزاع.