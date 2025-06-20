التيار الوطني يطالب بتنظيم النزوح السوري بعد جريمة كرم الزيتون

استنكرت هيئة قضاء بيروت الأولى في ​التيار الوطني الحر​ الجريمة التي حصلت في منطقة كرم الزيتون في الأشرفية. واعتبرت في بيان، ان هذا الوضع الأمني يطرح تحديات خطرة على أمن الأشرفية والعاصمة بيروت عموماً، لذا تطالب الهيئة الجهات الأمنية والقضائية بإنزال اشد العقوبات لكبح الجرائم التي لا تمت بصلة لأخلاقيات أبناء العاصمة.

وطالب التيار بعودة النازحين السوريين لما لوجودهم في لبنان من تداعيات وتفلت امني، وطالب الجهات المختصة باعادتها إلى بلادهم لان أعباء وجودهم أصبحت ثقيلة جداً على كافة النواحي الإجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها، والجدير ذكره ان بيروت الاولى تشهد احداثا مماثلة كل فترة وليست هذه الجريمة الاولى في المنطقة التي تضاف إلى أعمال السرقة والنشل والتعدي المستمرة.