أبو فاعور: كان الأسلم وطنياً الحفاظ على الأعراف والتفاهمات التاريخية في انتخابات اتحاد بلديات البحيرة

أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​وائل أبو فاعور​ في تصريح له، الى انه "كان من الأجدى والأسلم وطنياً وأهلياً أن يتم الحفاظ على الأعراف والتفاهمات التاريخية في انتخابات اتحاد بلديات البحيرة وهي تفاهمات طالما حكمت العلاقات بين أبناء منطقة البقاع الغربي في حلو عيشهم الواحد وفي مرّه، وعلى قواعد الشراكة في الخيارات والاحترام وتحمّل أعباء كل المراحل سياسياً وانمائياً، وهي روحية طالما تمسّك بها ومارسها أبناء المنطقة في حياتهم اليومية دون أن يتم تجاوز ذلك لأجل اي مكسب بلدي مؤقت خلق ما خلقه من تشرذم بين ابناء المنطقة الواحدة.

واردف "إنني أدعو أبناء المنطقة إلى العودة إلى صفاء العلاقات فيما بينهم والى التعاضد والتعاون والعمل المشترك إنمائياً وخدماتياً ودعم البلديات المنتخبة في ورشة الإنماء وخدمة البقاع الغربي وأبنائه".