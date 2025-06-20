امانة السجل العقاري في البقاع الغربي اعلنت عن فتح أبوابها أمام المواطنين أيام الاثنين الاربعاء والخميس في جب جنين

أعلنت امانة ​السجل العقاري​ في البقاع الغربي عن فتح أبوابها أمام المواطنين أيام الاثنين ، الاربعاء و الخميس ابتدءا من يوم الاثنين الواقع في23/6/2025 في المركز الجديد المستحدث في جب جنين.

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