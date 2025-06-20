النشرة: انسحاب الجيش و"اليونيفيل" من كركزان بعد تعثر الاتصالات مع اللجنة الخماسية

افاد مراسل "النشرة"٬ في الجنوب٬ عن "انسحاب القوة التابعة للجيش اللبناني واليونيفل من منطقة كركزان شمال شرق مدينة ميس الجبل بعد تعثر الاتصالات مع اللجنة الخماسية"٬ مشيرا الى ان "القوات الاسرائيلية قامت باطلاق عدة رشقات نارية في الهواء بعد انسحابهم".

ولا يزال الجيش اللبناني متواجداً مع قوات اليونيفل قرب الخط الازرق في منطقة كركزان في مدينة ميس الجبل ويحاول ويجري اتصالاته مع اللجنة الخماسية للتمكن من سحب الجرافة التي صادرتها القوات الاسرائيلية فجر اليوم ونقلتها الى مقربة من السياج التقني".