أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الأخبار التي يتناقلها بعض المواقع الإخبارية عن انفجار أجهزة "​راوتر​" داخل منازل في مدينة ​الهرمل​ غير صحيحة، والصحيح أن جهاز "راوتر" واحد احترق نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المنازل، ولم يسفر عن أي خسائر.

كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار المتداولة عن انفجارات أجهزة "راوتر" بمنازل في الهرمل غير صحيحة جهاز واحد احترق نتيجة احتكاك كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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