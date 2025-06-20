الطيران الاسرائيلي اغار على اربع دفعات على المحمودية ومحيط الاحمدية وبين بلدتي الريحان والعيشية

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا على اربع دفعات التلال والمنطقة الواقعة القطراني والمحمودية ومحيط الاحمدية وبين بلدتي الريحان والعيشية.

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