مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: حكومة إيران حاولت اغتيال نتانياهو وترامب

اشار مندوب إسرائيل بمجلس الأمن٬ الى ان "حكومة ​إيران​ حاولت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب"٬ لافتا الى ان المرشد الأعلى السيّد ​علي خامنئي "دعا بشكل متكرر إلى إبادة إسرائيل".

واعتبر ان "النظام الإيراني يمول الإرهاب عبر العالم"٬ مضيفا "لقد نفد صبرنا وعلى هذا المجلس وضع حد لهذه المهزلة الإيرانية".

ورأى ان "إيران توسع قدراتها الصاروخية والباليستية باستمرار وتطور صواريخ بمدى يتجاوز 4 آلاف كلم". واشار الى ان "ليس هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين أكثر من طموحات إيران النووية. إسرائيل هي نقطة التركيز بالنسبة لرؤية إيران المجرمة".

واكد ان "المدنيين الإسرائيليين يتوجهون إلى الملاجئ كل يوم"٬ مشيرا الى ان "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عن العالم لحمايته من جرائم إيران".