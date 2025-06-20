المندوب الإيراني بمجلس الأمن: إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل

اشار المندوب ال​إيران​ي بمجلس الأمن٬ الى ان "إسرائيل اعتدت على منشآت طبية في إيران في انتهاك فاضح للقانون الدولي"٬ لافتا الى ان "مئات المدنيين قتلوا وجرح الآلاف في العدوان على إيران".

ولفت الى "مقتل وإصابة أطباء وعاملين بالمجال الإنساني في هجمات استهدفت حتى الآن 5 مستشفيات".

واكد ان "إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل"٬ مضيفا ان "لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظل صامتة أثناء تعرض منشآت محمية للهجوم".

وشدد على ان "تهديد واشنطن علنا بضرب منشآتنا النووية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"٬ لافتا الى ان "أكاذيب ممثل النظام الإسرائيلي وحلفائه الغربيين لم تعد تجدي لتبرير جرائمه البشعة".