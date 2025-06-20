اشار المندوب الإيراني بمجلس الأمن٬ الى ان "إسرائيل اعتدت على منشآت طبية في إيران في انتهاك فاضح للقانون الدولي"٬ لافتا الى ان "مئات المدنيين قتلوا وجرح الآلاف في العدوان على إيران".
ولفت الى "مقتل وإصابة أطباء وعاملين بالمجال الإنساني في هجمات استهدفت حتى الآن 5 مستشفيات".
واكد ان "إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل"٬ مضيفا ان "لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظل صامتة أثناء تعرض منشآت محمية للهجوم".
وشدد على ان "تهديد واشنطن علنا بضرب منشآتنا النووية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"٬ لافتا الى ان "أكاذيب ممثل النظام الإسرائيلي وحلفائه الغربيين لم تعد تجدي لتبرير جرائمه البشعة".
كانت هذه تفاصيل خبر المندوب الإيراني بمجلس الأمن: إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.