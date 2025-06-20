وزير الخارجية الإسرائيلي: لو تأخرنا في الهجوم على إيران لحصلت على سلاح نووي ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر٬ الى اننا "لو تأخرنا في الهجوم على ​إيران​ لحصلت على سلاح نووي ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا"٬ معتبرا ان "الثمن الذي ندفعه الآن أقل مما كنا سندفعه لو انتظرنا حصول إيران على سلاح نووي".

ورأى ان "الإيرانيين لا يتفاوضون بصدق وأعطينا فرصة للمحادثات الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة".