اشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر٬ الى اننا "لو تأخرنا في الهجوم على إيران لحصلت على سلاح نووي ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا"٬ معتبرا ان "الثمن الذي ندفعه الآن أقل مما كنا سندفعه لو انتظرنا حصول إيران على سلاح نووي".
ورأى ان "الإيرانيين لا يتفاوضون بصدق وأعطينا فرصة للمحادثات الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: لو تأخرنا في الهجوم على إيران لحصلت على سلاح نووي ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.