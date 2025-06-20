اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان "النظام الإيراني إرهابي ولا ينبغي له أن يمتلك سلاحا نوويا".
وقال نتانياهو من مقر معهد وايزمان الذي قصفته إيران قبل أيام٬ "ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا"٬ لافتا الى ان "هدفنا تدمير برنامج إيران النووي ولدينا القدرات اللازمة".
ورأى "اننا نستهدف فقط المنشآت النووية والعسكرية في إيران وهم يستهدفون المدنيين"٬ مضيفا ان "إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو من مقر معهد وايزمان الذي قصفته إيران قبل أيام: ترامب قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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