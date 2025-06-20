رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا أن نكون مستعدين لحملة عسكرية مطولة

اشار رئيس الأركان الإسرائيلي٬ الى ان "علينا أن نكون مستعدين ل​حملة عسكرية​ مطولة"٬ لافتا الى اننا "دمرنا نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية". واعتبر ان "لا تزال تنتظرنا أيام صعبة والمعركة ستنتهي بانتصارنا".

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