المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: الحكومة الإيرانية شجعت حزب الله على فتح جبهة من لبنان

اشارت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن٬ الى ان "الحكومة الإيرانية شجعت ​حزب الله​ على فتح جبهة من لبنان"٬ لافتة الى ان "الحكومة الإيرانية دعت مرارا إلى تدمير إسرائيل".

وذكرت ان "الحكومة الإيرانية أطلقت اعتداءات مباشرة وبالوكالة على المدنيين في إسرائيل"٬ معتبرة ان "حكومة إيران لن تربح شيئا من التصعيد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ورأت ان "على الحكومة الإيرانية التخلي عن طموحها في الحصول على السلاح النووي".