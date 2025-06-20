الأمم المتحدة: العنف ضد الأطفال بمناطق النزاعات بلغ مستويات غير مسبوقة عام 2024

أعلنت ​الأمم المتحدة​ في تقرير سنوي، أنّ "في عام 2024، بلغ العنف ضدّ الأطفال في مناطق النّزاعات المسلّحة مستويات غير مسبوقة، مع زيادة مذهلة في عدد الانتهاكات الجسيمة بنسبة 25% مقارنةً بعام 2023".

وذكر التّقرير أنّه تحقّق من ارتكاب 41,370 انتهاكًا خطيرًا ضدّ الأطفال في عام 2024، بما في ذلك 36,221 انتهاكًا في عام 2024، و5,149 انتهاكًا ارتُكبت سابقًا ولكن تم تأكيدها في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ بدء الرّصد قبل نحو 30 عامًا. ويتجاوز هذا الرّقم القياسي الجديد، الرّقم القياسي لعام 2023 الّذي سجّل زيادةً بنسبة 21% في الانتهاكات ضدّ الأطفال عن العام الّذي سبقه.

وأشار التّقرير إلى أنّ "مع مقتل أكثر من 4,500 طفل وإصابة 7 آلاف آخرين، لا يزال الأطفال يتحمّلون الوطأة النّاجمة عن الأعمال العدائيّة المتواصلة والهجمات العشوائيّة".