خارجية بريطانيا بدات سحب موظفي سفارتها البريطانيين من إيران مؤقتا

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية إنها بدأت سحب موظفيها البريطانيين من سفارتها في إيران مؤقتا، وستواصل تشغيل سفارتها عن بعد.

واوضحت الخارجية البريطانية في بيان، بانه "بسبب الوضع الأمني الراهن، اتخذنا إجراء وقائيا يقضي بسحب موقت لطاقم المملكة المتحدة من إيران"، مضيفة أن "سفارتنا تواصل عملها من بعد".